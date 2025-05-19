Ищем талантливого и ответственного дизайнера/дизайнеров, который сделает дизайн приложения и сайта. Тематика проекта - карточная игра. Для игры необходимо сделать аватарки, логотип, инфографику, игральные карты, всплывающие окна, и все это расставить вместе со мной на уже готовом дизайне игрового стола и бэкграунда. Нужна качественная игровая графика. Также необходимо будет сделать дизайн приложения и сайта где будут вход, регистрация, лобби, турнир, магазин и др. Тз есть. Мультяшный и слотовый стили не подойдут. Нужен реалистичный премиум. Можете посмотреть приложение pppoker, вот нам нужно что-то похожее. Мы не ищем человека, который делает разного рода технические сайты типа шиномонтаж, продажа кухонь и тому подобное. Мы ищем мастера, который сможет работать в таком стиле: https://dribbble.com/Bangdesign (https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2Fdribbble.com%2FBangdesign). Нам нужен не просто человек, который будет расставлять взятые на стоках заготовки на свои места, мы сами умеем это делать, нам нужен мастер дизайна, который сможет сам создавать качественные картинки. Т.е. нам нужен и ui/ux дизайнер и графический дизайнер. Также приветствуется умение работать с нейронками. Работаем в фигме.