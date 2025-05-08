Cпеціаліст з виготовлення лендінгів

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт8 заявок208 просмотров

Вітаю!
Шукаю спеціаліста для виготовлення лендосу (декілька в перспективі) тематика "ремонт"
PS не забувайте, вказати орієнтовний рейт на приклади робіт (бажано вказати стек чи сервіс на якому спеціалізуєтесь)

Создание лендингов
2 дня назад
Вячеслав
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Борис
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
10 отзывов
день назад
Юрий
 
29 лет
9 месяцев в сервисе
Был
час назад
2 отзыва
2 дня назад
Юджин
 
34 года
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
11 отзывов
2 дня назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
14 часов назад
15 отзывов(-1)
2 дня назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
13 отзывов
2 дня назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
2 дня назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
2 дня назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
17 отзывов
2 дня назад