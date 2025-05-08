Создать небольшой сайт на 3-4 страницы на основе макета.

( корявая картинка образец с наброском + более менее работающий макет созданный Ai. Макет уже установлен на хостинг, также есть установленный WordPress: платформа на выбор исполнителя)

Итоговый сайт нужно будет сделать в стиле существующего сайта. ( https://shorturl.at/bTIHN )

Плюс помочь сгенерировать 2-3 картинки для сайта в одном стиле.

По сути все. :)