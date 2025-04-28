Разработать Сайт

$180
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Открыт15 заявок246 просмотров

Подробное описание заказа можете узнать по номеру.
В основном создать сайт с темой косметология для стажёров, описание аппаратов и их фото
Простой красивый удобный сайт
Возможно ли обучить сотрудника чтобы он смог делать подправки на сайте сам

Создание сайтов
день назад
Айдана
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день назад

Заявки фрилансеров

Коля
 
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