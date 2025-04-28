Задача заключается в разработке семестровой работы - сайта на Spring MVC Framework. Необходимо выполнить ряд обязательных требований, включая использование Spring Boot, реализацию аутентификации и авторизации, защиту от атак, работу с реляционной СУБД и создание REST API. Также требуется применить JavaScript и AJAX для динамического контента. Сроки сдачи: до 14 июня.
Разработать Сайт
Подробное описание заказа можете узнать по номеру.
В основном создать сайт с темой косметология для стажёров, описание аппаратов и их фото
Простой красивый удобный сайт
Возможно ли обучить сотрудника чтобы он смог делать подправки на сайте сам
Заявки фрилансеров
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