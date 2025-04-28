Требуется переделать сайт на ВП с защитой личных страниц пользователей. Доступ к учетным записям только по логину и паролю. Необходима админ-панель для управления пользователями, возможность создания уникальных страниц для каждого пользователя с вкладками, содержащими iframe-отчеты. Дизайн должен быть простым и функциональным, с единой стилистикой. Важно обеспечить безопасность — пользователи без авторизации должны быть перенаправлены на главную страницу.