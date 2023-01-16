saparsultan

Султан Сыздыков saparsultan

 
24 годаКазахстан/Астана
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
🔥 Удобство и эстетика. Сайты, интерфейсы, UX/UI и Программирование. Навожу порядок в цифровом мире 👍👍👍

👋 Привет (Всем Сәлем)!

Меня зовут Султан, мне 23 года. Живу в городе Нур-Султан, Казахстан. Я новичок на бирже weblancer, но умею дизайнить и практикуюсь каждый день. В дизайне более 2 лет. Кайфую от того, что сделанная работа удобна и эстетичена .

Работаю по очень маленькой предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

Пока не буду много чего писать. Ато, будет много воды) Думаю со временем появятся о чем наполнить эти строки.

Дизайн/разработка сайтов:

  • Корпоративные сайты
  • Интернет магазины
  • Landing page
  • Информационные сайты
  • Сайты портфолио
  • Адаптивность
  • Интернет-каталоги
  • Приложения
  • CRM, Dashboard
Мои принципы:
  • Разумные цены
  • Соблюдение сроков
  • Качественная работа
  • Доброжелательность

На связи

Telegram: @ssapar01

Instagram: @saparsultan_

(what’s app, skype, zoom)

Всем большой РАХМЕТ!