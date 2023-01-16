🔥 Удобство и эстетика. Сайты, интерфейсы, UX/UI и Программирование. Навожу порядок в цифровом мире 👍👍👍
👋 Привет (Всем Сәлем)!
Меня зовут Султан, мне 23 года. Живу в городе Нур-Султан, Казахстан. Я новичок на бирже weblancer, но умею дизайнить и практикуюсь каждый день. В дизайне более 2 лет. Кайфую от того, что сделанная работа удобна и эстетичена .
Работаю по очень маленькой предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.
Пока не буду много чего писать. Ато, будет много воды) Думаю со временем появятся о чем наполнить эти строки.
Дизайн/разработка сайтов:
- Корпоративные сайты
- Интернет магазины
- Landing page
- Информационные сайты
- Сайты портфолио
- Адаптивность
- Интернет-каталоги
- Приложения
- CRM, Dashboard
- Разумные цены
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Доброжелательность
酪 На связи
Telegram: @ssapar01
Instagram: @saparsultan_
(what’s app, skype, zoom)