🔥 Удобство и эстетика. Сайты, интерфейсы, UX/UI и Программирование. Навожу порядок в цифровом мире 👍👍👍

👋 Привет (Всем Сәлем)!

Меня зовут Султан, мне 23 года. Живу в городе Нур-Султан, Казахстан. Я новичок на бирже weblancer, но умею дизайнить и практикуюсь каждый день. В дизайне более 2 лет. Кайфую от того, что сделанная работа удобна и эстетичена .

Работаю по очень маленькой предоплате. Верну предоплату , если не понравится мой дизайн.

Пока не буду много чего писать. Ато, будет много воды) Думаю со временем появятся о чем наполнить эти строки.

Дизайн/разработка сайтов:

Корпоративные сайты

Интернет магазины

Landing page

Информационные сайты

Сайты портфолио

Адаптивность

Интернет-каталоги

Приложения

CRM, Dashboard

Разумные цены

Соблюдение сроков

Качественная работа

Доброжелательность

酪 На связи

Instagram: @saparsultan_

(what’s app, skype, zoom)

Всем большой РАХМЕТ!