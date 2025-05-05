Требуется разработка сайта онлайн-школы по 3D Max на WordPress с регистрацией учеников и функционалом: личный кабинет для учеников, админ-панель для преподавателей, просмотр видеоуроков, сдача домашних заданий и контроль прогресса. Дизайн — чистый и современный. Срок выполнения — 3-4 недели.
Копия сайта
Требуется копия сайта с отправкой данных в тг бот.
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