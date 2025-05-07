Описание проекта:

Нужно создать сайт онлайн-школы по 3D Max с возможностью регистрации учеников, просмотра видеоуроков и сдачи домашних заданий. У каждого ученика должен быть личный кабинет, а у преподавателя — административная панель для проверки домашних заданий и контроля прогресса.

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Требования к сайту:

Платформа: WordPress (желательно с LearnDash или Tutor LMS, но открыта к предложениям)

Дизайн: Чистый, современный, в нейтральных цветах (по образцу могу показать)

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Функционал:

1. Публичная часть сайта:

Главная страница с описанием школы и кнопкой “Выбрать курс”

Страница курса: описание, структура, цена, кнопка “Записаться”

Страница входа/регистрации

2. Личный кабинет ученика:

Просмотр видеоуроков (по модулям)

Кнопка "Сдать домашку" (загрузка файла)

Просмотр комментариев преподавателя

Отображение прогресса по курсу

Чат или форма обратной связи

3. Админ-панель преподавателя:

Список учеников и их прогресс

Проверка и комментирование домашних заданий

Возможность добавлять новые уроки и модули

Выдача сертификата по завершению курса

Дополнительно:

Помощь с настройкой хостинга (если нужно)

Возможность последующего технического сопровождения (договоримся отдельно)

Срок: До 3–4 недель (гибко)

Работаю только с рускоязычными