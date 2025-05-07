Создание сайта онлайн-школы с личными кабинетами (3ds Max)

$97
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Открыт7 заявок124 просмотра

Описание проекта:

Нужно создать сайт онлайн-школы по 3D Max с возможностью регистрации учеников, просмотра видеоуроков и сдачи домашних заданий. У каждого ученика должен быть личный кабинет, а у преподавателя — административная панель для проверки домашних заданий и контроля прогресса.

---

Требования к сайту:

Платформа: WordPress (желательно с LearnDash или Tutor LMS, но открыта к предложениям)

Дизайн: Чистый, современный, в нейтральных цветах (по образцу могу показать)

---

Функционал:

1. Публичная часть сайта:

Главная страница с описанием школы и кнопкой “Выбрать курс”

Страница курса: описание, структура, цена, кнопка “Записаться”

Страница входа/регистрации

2. Личный кабинет ученика:

Просмотр видеоуроков (по модулям)

Кнопка "Сдать домашку" (загрузка файла)

Просмотр комментариев преподавателя

Отображение прогресса по курсу

Чат или форма обратной связи

3. Админ-панель преподавателя:

Список учеников и их прогресс

Проверка и комментирование домашних заданий

Возможность добавлять новые уроки и модули

Выдача сертификата по завершению курса

Дополнительно:

Помощь с настройкой хостинга (если нужно)

Возможность последующего технического сопровождения (договоримся отдельно)

Срок: До 3–4 недель (гибко)

Работаю только с рускоязычными

3ds MaxWordPressСоздание сайтов
18 часов назад
Юлия
19 часов в сервисе
Была
3 часа назад

Заявки фрилансеров

Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
7 часов назад
33 отзыва(-1)
11 часов назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Ризо
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
17 часов назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 отзывов
18 часов назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Нуркадыр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
18 часов назад
7 отзывов
18 часов назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
18 часов назад
Дмитрий
 
29 лет
21 день в сервисе
Был
9 часов назад
18 часов назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
18 часов назад