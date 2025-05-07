Шукається спеціаліст для виготовлення лендінгів на тему 'ремонт'. Потрібно створити сайти 'під ключ'. Включіть орієнтовний рейт та приклади робіт, а також вкажіть стек або сервіс, на якому спеціалізуєтеся.
Создание сайта онлайн-школы с личными кабинетами (3ds Max)
Описание проекта:
Нужно создать сайт онлайн-школы по 3D Max с возможностью регистрации учеников, просмотра видеоуроков и сдачи домашних заданий. У каждого ученика должен быть личный кабинет, а у преподавателя — административная панель для проверки домашних заданий и контроля прогресса.
---
Требования к сайту:
Платформа: WordPress (желательно с LearnDash или Tutor LMS, но открыта к предложениям)
Дизайн: Чистый, современный, в нейтральных цветах (по образцу могу показать)
---
Функционал:
1. Публичная часть сайта:
Главная страница с описанием школы и кнопкой “Выбрать курс”
Страница курса: описание, структура, цена, кнопка “Записаться”
Страница входа/регистрации
2. Личный кабинет ученика:
Просмотр видеоуроков (по модулям)
Кнопка "Сдать домашку" (загрузка файла)
Просмотр комментариев преподавателя
Отображение прогресса по курсу
Чат или форма обратной связи
3. Админ-панель преподавателя:
Список учеников и их прогресс
Проверка и комментирование домашних заданий
Возможность добавлять новые уроки и модули
Выдача сертификата по завершению курса
Дополнительно:
Помощь с настройкой хостинга (если нужно)
Возможность последующего технического сопровождения (договоримся отдельно)
Срок: До 3–4 недель (гибко)
Работаю только с рускоязычными
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокОткрыт2 дня назад
Необходимо разработать небольшой сайт на 3-4 страницы на основе предоставленного макета. Сайт должен соответствовать стилю существующего ресурса и быть выполнен на платформе WordPress. Также требуется помощь в генерации 2-3 картинок для сайта в едином стиле.Сайты «под ключ»16 заявокОткрыт2 дня назад
- $180
Необходимо создать сайт «под ключ» на тему косметологии для стажёров, включающий описание аппаратов и их фотографии. Ожидается простой, красивый и удобный интерфейс. Также требуется возможность обучения сотрудника для самостоятельного внесения изменений на сайте.Сайты «под ключ»17 заявокОткрыт5 дней назад
Задача заключается в разработке семестровой работы - сайта на Spring MVC Framework. Необходимо выполнить ряд обязательных требований, включая использование Spring Boot, реализацию аутентификации и авторизации, защиту от атак, работу с реляционной СУБД и создание REST API. Также требуется применить JavaScript и AJAX для динамического контента. Сроки сдачи: до 14 июня.Сайты «под ключ»2 заявкиОткрыт5 дней назад
Требуется переделать сайт на ВП с защитой личных страниц пользователей. Доступ к учетным записям только по логину и паролю. Необходима админ-панель для управления пользователями, возможность создания уникальных страниц для каждого пользователя с вкладками, содержащими iframe-отчеты. Дизайн должен быть простым и функциональным, с единой стилистикой. Важно обеспечить безопасность — пользователи без авторизации должны быть перенаправлены на главную страницу.Сайты «под ключ»11 заявокОткрыт5 дней назад
- $100
Требуется разработка сайта-каталога для продажи онлайн курсов. Движок не имеет значения, возможен WordPress. Список курсов будет предоставлен. Шаблон можно использовать любой, сайт нужен для демонстрации.Сайты «под ключ»19 заявокОткрыт6 дней назад
Ищем опытного веб-разработчика или команду для создания современного сайта агентства премиум-услуг. Задачи включают разработку дизайна, создание фронтенда и бэкенда с учетом SEO, интеграцию формы бронирования и защиту данных. Требуется опыт в создании сайтов для нишевых проектов и знание технологий HTML, CSS, JS, PHP.Сайты «под ключ»18 заявокОткрыт8 дней назад
- $60
Требуется разработать сайт по аналогии с AniList на Node.js и React. Необходимы страницы каталога аниме, отдельные страницы тайтлов, персонажей и участников производства. Пользователи смогут оставлять отзывы, ставить оценки и вести свои списки аниме. Также нужен форум для обсуждения тайтлов с возможностью создания топиков и комментариев. Проект является дипломным и должен быть выполнен в кратчайшие сроки.Сайты «под ключ»4 заявкиОткрыт10 дней назад
Требуется разработать сайт на Python, посвященный генерации цитат. Необходимо реализовать функционал, позволяющий пользователям получать случайные цитаты, а также создать привлекательный и удобный дизайн интерфейса. Ожидается качественная проработка всех аспектов сайта.Сайты «под ключ»13 заявокОткрыт11 дней назад
- $50
Требуется разработка простого сайта на платформе Tilda. Дизайн должен быть минималистичным, симпатичным и читабельным, без сложных элементов. Пример желаемого уровня представлен в указанной ссылке.Сайты «под ключ»17 заявокОткрыт13 дней назад