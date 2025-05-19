Требуется разработка сайта визитки на платформе WordPress для строительной тематики. Проект должен быть выполнен под ключ с учетом всех требований заказчика.
Нужен сайт
Нужен сайт. Тема - кухни.
Есть хостинг на bluehost. Есть хостинг на ionos.
Должно быть похоже на eurotechportal.net
Предложите свой вариант.
Сайт нужен простой, информационный но с каталогом фотографий,
адаптирован под мобильники и планшеты.
Вопрос: Какое время надо и сколько это будет стоить.
Если делаете раскрутку, скажите, эта услуга нужна будет.
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