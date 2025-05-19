Нужен сайт. Тема - кухни.

Есть хостинг на bluehost. Есть хостинг на ionos.

Должно быть похоже на eurotechportal.net

Предложите свой вариант.

Сайт нужен простой, информационный но с каталогом фотографий,

адаптирован под мобильники и планшеты.

Вопрос: Какое время надо и сколько это будет стоить.

Если делаете раскрутку, скажите, эта услуга нужна будет.