Требуется разработка одностраничного сайта на платформе WordPress для аренды агроусадьбы. Сайт должен включать несколько блоков, аналогичных примерам. Ожидается качественное исполнение с учетом функциональности и дизайна.
Сайт визитка на вордпресс
Требуется сайт визитка строительной тематике.
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