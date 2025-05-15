Задача заключается в разработке семестровой работы - сайта на Spring MVC Framework. Необходимо выполнить ряд обязательных требований, включая использование Spring Boot, реализацию аутентификации и авторизации, защиту от атак, работу с реляционной СУБД и создание REST API. Также требуется применить JavaScript и AJAX для динамического контента. Сроки сдачи: до 14 июня.