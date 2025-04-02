Интернет-магазин под ключ

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Открыт13 заявок122 просмотра

Создать интернет-магазин парфюмерии под ключ,

по функционалу/дизайну - аналог1 analog2

Движок магазина - предпочтительно opencart/prestashop, но возможно и написанный с 0 если есть похожие проекты.

В приоритете так же скорость выполнения - до 1-2 мес макс

Основные требования по функционалу:

Личный кабинет клиента

Интеграция с НоваПошта - выбор склада/города

Интеграция оплаты с LiqPay

Поддержка настроек акций/скидок

При заказе - бот на телеграм оповещение

Поиск товаров

Упрощенный логин/авторизация по номеру телефона

Генерация sitemap.xml

Админка заказов - редактирование/смена состояний

Интеграция синхронизации осткактов товаров/заказов с dnTrade swagger. - (это 4-5 тасок в фоне)


Более подробное ТЗ/ мокапы дизайна после выбора исполнителя

OpencartPrestaShopИнтеграция платежных системСоздание интернет-магазинов
14 часов назад
Андрей
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Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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ТОП-5
Сайты «под ключ»
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