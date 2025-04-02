Создать интернет-магазин парфюмерии под ключ,



по функционалу/дизайну - аналог1 analog2



Движок магазина - предпочтительно opencart/prestashop, но возможно и написанный с 0 если есть похожие проекты.



В приоритете так же скорость выполнения - до 1-2 мес макс



Основные требования по функционалу:



Личный кабинет клиента



Интеграция с НоваПошта - выбор склада/города



Интеграция оплаты с LiqPay



Поддержка настроек акций/скидок



При заказе - бот на телеграм оповещение



Поиск товаров



Упрощенный логин/авторизация по номеру телефона



Генерация sitemap.xml



Админка заказов - редактирование/смена состояний



Интеграция синхронизации осткактов товаров/заказов с dnTrade swagger. - (это 4-5 тасок в фоне)





Более подробное ТЗ/ мокапы дизайна после выбора исполнителя