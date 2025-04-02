Разработать сайт на конструкторе для бронирования столов в баре. Сайт должен включать 10 мест и фото меню на 4 страницы. Реализовать уведомления в Telegram для пользователей.
Интернет-магазин под ключ
Создать интернет-магазин парфюмерии под ключ,
по функционалу/дизайну - аналог1 analog2
Движок магазина - предпочтительно opencart/prestashop, но возможно и написанный с 0 если есть похожие проекты.
В приоритете так же скорость выполнения - до 1-2 мес макс
Основные требования по функционалу:
Личный кабинет клиента
Интеграция с НоваПошта - выбор склада/города
Интеграция оплаты с LiqPay
Поддержка настроек акций/скидок
При заказе - бот на телеграм оповещение
Поиск товаров
Упрощенный логин/авторизация по номеру телефона
Генерация sitemap.xml
Админка заказов - редактирование/смена состояний
Интеграция синхронизации осткактов товаров/заказов с dnTrade swagger. - (это 4-5 тасок в фоне)
Более подробное ТЗ/ мокапы дизайна после выбора исполнителя
Заявки фрилансеров
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