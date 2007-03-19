Python разработчик
Приветствую!
Я разработчик на python с двухлетним стажем.
Основной стек python: django, drf, fastapi, aiogram, sqlalchemy
Имел дело с проектами различной сложности: от простых телеграм ботов и парсеров до разработки API для веб-сайта. Ознакомиться с некоторыми из них можно в портфолио.
Всегда остаюсь на связи и всегда готов выполнить Ваш заказ!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Foodgram52 просмотра
- Дневник Оренбурга6 просмотров
- VK REDDIT BOT2 просмотра
Веб-программирование
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$10/час
от $10от 1 дня
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