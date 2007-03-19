Python разработчик

Приветствую!

Я разработчик на python с двухлетним стажем.

Основной стек python: django, drf, fastapi, aiogram, sqlalchemy

Имел дело с проектами различной сложности: от простых телеграм ботов и парсеров до разработки API для веб-сайта. Ознакомиться с некоторыми из них можно в портфолио.

Всегда остаюсь на связи и всегда готов выполнить Ваш заказ!