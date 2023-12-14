Виправити деякі помилки сайту

Необходимо переработать интерфейс уже существующего загрузчика файлов. На проекте для загрузки файлов используется jquery плагин jQuery File Upload Plugin 5.42.3 Плагин обладает гибким интерфейсом, позволяющим подписываться на различные события и отслеживать загрузку как ...
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Доброго дня.
Діючий сайт на Wordpress+Elementor. Потрібно виправлення деяких помилок у PageSpeed Insights:
Не використовує пасивні прослуховувачі, щоб покращити функцію прокручування.
Кнопки не мають доступних для зчитування назв (очевидно додати необхідні атрибути)
Посилання не мають назв, які можна розпізнати (те саме)
Посилання не можна сканувати (те саме)
Елементи заголовка не розташовані послідовно в порядку спадання (змінити заголовок, H3 на іншій)
Також перевірити на коректність і, якщо необхідно, виправити заголовки в .htaccess, а також інших налаштувань на хостингу.
Крім того, якщо будуть слушні пропозиції за для більшої оптимізації, виправлення інших помилок, розгляну та доручу доя виконання.
Адресу сайту для ознайомлення напишу у ПП.
Робота НЕ пропонується громадянам рф та рб.
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