Виправити деякі помилки сайту

Веб-программированиеЗавершен4 заявки99 просмотров
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Доброго дня.

Діючий сайт на Wordpress+Elementor. Потрібно виправлення деяких помилок у PageSpeed Insights:

  1. Не використовує пасивні прослуховувачі, щоб покращити функцію прокручування.

  2. Кнопки не мають доступних для зчитування назв (очевидно додати необхідні атрибути)

  3. Посилання не мають назв, які можна розпізнати (те саме)

  4. Посилання не можна сканувати (те саме)

  5. Елементи заголовка не розташовані послідовно в порядку спадання (змінити заголовок, H3 на іншій)

Також перевірити на коректність і, якщо необхідно, виправити заголовки в .htaccess, а також інших налаштувань на хостингу.

Крім того, якщо будуть слушні пропозиції за для більшої оптимізації, виправлення інших помилок, розгляну та доручу доя виконання.

Адресу сайту для ознайомлення напишу у ПП.

Робота НЕ пропонується громадянам рф та рб.

17 дней назад
Batu_Khan
Дмитро 
52 годаУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
shortys
Иван 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
17 дней назад
$50
2 дня
UAH
Роботу виконано, з завданнями впорався. Постійно був на зв"язку. Надав додаткові консультації, на всі питання відповів. Рекомендую.
Завдання поставлені чітко, швидкі відповіді на питання, рекомендую до співпраці.