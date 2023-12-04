Потрібно створити маркетплейс навчальних курсів.

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Потрібно створити маркетплейс навчальних курсів.


Мета: щоб на платформі змогли купити будь-який курс та щоб змогли запропонувати свій, після його модерації.


Детальніше в технічному завданню


Бюджет 15-20к $

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