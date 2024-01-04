Необхідно створити сайт для прорахунку офферу з версткою сторінки за макетом з Figma. Детальне технічне завдання буде надіслано замовником. Ціна обговорюється.
🏆Система для товарного бізнесу з функціями автоматизації, яка об'єднує всі ваші замовлення з маркетплейсів, сайтів та інтернет-магазинів в одному місці 👩💻
Перед нашою компанією стало питання пошуку CRM для роботи, оскільки до цього працювати доводилося на листках і в Excel-таблицях. Були проблеми з веденням статистики, ми не розуміли, які джерела трафіку вигідні. На це все йшло занадто багато часу та фінансових витрат. Перебрали багато CRM-систем, але зручної та з потрібним нам функціоналом ми не знайшли. Ці проблеми змусили нас замислитися над створенням власної CRM-системи, яка могла б закрити всі наші потреби. Ми створили те, чого потребували самі.
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $5000
Необхідно створити платформи для роботи в месенджерах та чат-ботах за технічним завданням. Приклади платформ: bothelp, smartsender. Бюджет на проект складає 5000-10000$.Базы данных8 заявокЗакрытгод назад
- $5000
Шукається спеціаліст для підтримки старого проекту на framework CodeIgniter 3 та розробки нового проекту. Бажана технологія - Laravel, але не обов'язкова. Надання детального ТЗ гарантовано, бюджет на проект складає 5000$.Веб-программирование12 заявокЗакрытгод назад
Необхідно створити сервіс фільтрації трафіку (клоака) з відповідним технічним завданням. Бюджет проекту становить 5-7 тисяч доларів.Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Необхідно розробити маркетплейс навчальних курсів, де користувачі зможуть купувати курси та пропонувати свої. Платформа має включати модерацію контенту. Бюджет проекту становить 15-20 тисяч доларів.Веб-программирование14 заявокЗакрытгод назад