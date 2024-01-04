🏆Система для товарного бізнесу з функціями автоматизації, яка об'єднує всі ваші замовлення з маркетплейсів, сайтів та інтернет-магазинів в одному місці 👩‍💻

https://lp-crm.biz/

Перед нашою компанією стало питання пошуку CRM для роботи, оскільки до цього працювати доводилося на листках і в Excel-таблицях. Були проблеми з веденням статистики, ми не розуміли, які джерела трафіку вигідні. На це все йшло занадто багато часу та фінансових витрат. Перебрали багато CRM-систем, але зручної та з потрібним нам функціоналом ми не знайшли. Ці проблеми змусили нас замислитися над створенням власної CRM-системи, яка могла б закрити всі наші потреби. Ми створили те, чого потребували самі.