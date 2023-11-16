marquiz_

Марк marquiz_

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end разработчик

Привет! Меня зовут Марк и я front-end разработчик специализирующийся на создании лендингов с отзывчивой версткой.

Навыки:

  • HTML

  • CSS (BEM, SCSS/SASS)

  • JavaScript

  • Figma, Avocode

  • Gulp, Webpack

  • Git

Преимущества:

  • Качественная адаптивная верстка

  • Оплата только по факту выполненной работы

  • Гарантированное бесплатное внесение правок и изменений в проект после выполнения работы

  • Работаю только над одним проектом до его полной сдачи

  • Всегда на связи

Контакты:

Почта: [email protected]

Discord: marquiz

Слава Україні! Жыве Беларусь!

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $15от 1 дня
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