Front-end разработчик
Привет! Меня зовут Марк и я front-end разработчик специализирующийся на создании лендингов с отзывчивой версткой.
Навыки:
HTML
CSS (BEM, SCSS/SASS)
JavaScript
Figma, Avocode
Gulp, Webpack
Git
Преимущества:
Качественная адаптивная верстка
Оплата только по факту выполненной работы
Гарантированное бесплатное внесение правок и изменений в проект после выполнения работы
Работаю только над одним проектом до его полной сдачи
Всегда на связи
Контакты:
Почта: [email protected]
Discord: marquiz
Слава Україні! Жыве Беларусь!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Ivija Lejaнет просмотров
- Gocorona2 просмотра
- Growfyнет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$4/час
от $15от 1 дня
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