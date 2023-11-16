Front-end разработчик

Привет! Меня зовут Марк и я front-end разработчик специализирующийся на создании лендингов с отзывчивой версткой.

Навыки:

HTML

CSS (BEM, SCSS/SASS)

JavaScript

Figma, Avocode

Gulp, Webpack

Git

Преимущества:

Качественная адаптивная верстка

Оплата только по факту выполненной работы

Гарантированное бесплатное внесение правок и изменений в проект после выполнения работы

Работаю только над одним проектом до его полной сдачи

Всегда на связи



Контакты:

Почта: [email protected]

Discord: marquiz

Слава Україні! Жыве Беларусь!