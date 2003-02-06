Удобные сайты с необычным дизайном. Только качественно в срок !

Хоть я и новичок, но моя цель - предоставить вам лучшие услуги на рынке !

Работая со мной вы экономите:

Деньги - Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК. Используя технологии как БЭМ, адаптивность, FlexBox, CSS3, HTML5. Данные знания мне помогают существенно сэкономить Ваш бюджет и не требует заказа доп. макета.

Нервы - Просьбы и пожелания неструктурного характера уже внесены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.

Гарантия на вёрстку:

В течении месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены

Для меня самое важное чтобы клиент остался довольным!!!

Связь:

E-mail: [email protected].

Telegram: @Arkhem2