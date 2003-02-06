Хоть я и новичок, но моя цель - предоставить вам лучшие услуги на рынке !
Работая со мной вы экономите:
Деньги - Качественно разрабатываю адаптивную вёрстку на основе макетов для ПК. Используя технологии как БЭМ, адаптивность, FlexBox, CSS3, HTML5. Данные знания мне помогают существенно сэкономить Ваш бюджет и не требует заказа доп. макета.
Нервы - Просьбы и пожелания неструктурного характера уже внесены в стоимость работ. Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат.
Гарантия на вёрстку:
В течении месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены
Для меня самое важное чтобы клиент остался довольным!!!
Связь:
E-mail: [email protected].
Telegram: @Arkhem2