Профессиональный программист, видеомонтажер, фотомонтажер и верстальщик

Я программист в области веб-разработки и мобильных приложений. Я также являюсь профессиональным видеомонтажером и фотомонтажером, имеющим многолетний опыт работы в сфере создания и редактирования видео и изображений для различных проектов. Кроме того, я имею навыки верстки веб-сайтов.

Мои навыки:

Программирование: Я имею опыт работы с языком Python.

Видеомонтаж: Я обладаю опытом работы почти со всеми этапами видеомонтажа, от обработки видео до создания финального продукта. Я умею использовать различные программы для монтажа и знаю основные принципы работы с видеоматериалами.