Профессиональный программист, видеомонтажер, фотомонтажер и верстальщик
Я программист в области веб-разработки и мобильных приложений. Я также являюсь профессиональным видеомонтажером и фотомонтажером, имеющим многолетний опыт работы в сфере создания и редактирования видео и изображений для различных проектов. Кроме того, я имею навыки верстки веб-сайтов.
Мои навыки:
Программирование: Я имею опыт работы с языком Python.
Видеомонтаж: Я обладаю опытом работы почти со всеми этапами видеомонтажа, от обработки видео до создания финального продукта. Я умею использовать различные программы для монтажа и знаю основные принципы работы с видеоматериалами.
Я против войны в Украине!
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 дней
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга