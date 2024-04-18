Frontend web developer (HTML, CSS (SCSS), JavaScript)

Пишу чистий, валідний, семантичний код без використання сторонніх фреймворків та бібліотек. Гумово-адаптивна верстка підлаштовується під кожен піксель в'юпорта та має прекрасний вигляд на будь якому пристрої. Надійно побудовані конструкції не ламаються при додаванні чи заміні контенту. Оптимізація зображень та конвертація їх в найкращий формат для WEB а також мінімізація коду сприяє оптимальній роботі готового сайту. Завжди можу зробити адаптив до 320px навіть при відсутності дизайну сайту для мобільних пристроїв та планшетів. Якісні ховер-ефекти, плавна та легка анімація вдихнуть життя у ваш сайт та зроблять взаємодію з користувачем більш приємною та цікавою.

Робота включає:

- Чуйна та адаптивна верстка під будь-який екран;

- Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Yandex, Microsoft Edge, Opera, Safari);

- Перевірка додавання контенту. Сайт не ламається при заміні картинок або тексту;

- CSS3 і JavaScript анімація (за потреби);

- Зрозумілий та упорядкований код;

- Оптимізація завантаження сайту.

Головні скіли:

- HTML;

- CSS (SCSS);

- JavaScript;

Технології які я використовую:

- Flexbox, CSS Grid Layout;

- BEM;

- SASS (SCSS);

- Git, GitHub;

- Gulp, Webpack;

- Figma, Photoshop;

- Iconic font;

- CSS/JS animations