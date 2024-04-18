Пишу чистий, валідний, семантичний код без використання сторонніх фреймворків та бібліотек. Гумово-адаптивна верстка підлаштовується під кожен піксель в'юпорта та має прекрасний вигляд на будь якому пристрої. Надійно побудовані конструкції не ламаються при додаванні чи заміні контенту. Оптимізація зображень та конвертація їх в найкращий формат для WEB а також мінімізація коду сприяє оптимальній роботі готового сайту. Завжди можу зробити адаптив до 320px навіть при відсутності дизайну сайту для мобільних пристроїв та планшетів. Якісні ховер-ефекти, плавна та легка анімація вдихнуть життя у ваш сайт та зроблять взаємодію з користувачем більш приємною та цікавою.
Робота включає:
- Чуйна та адаптивна верстка під будь-який екран;
- Кросбраузерність (Chrome, Firefox, Yandex, Microsoft Edge, Opera, Safari);
- Перевірка додавання контенту. Сайт не ламається при заміні картинок або тексту;
- CSS3 і JavaScript анімація (за потреби);
- Зрозумілий та упорядкований код;
- Оптимізація завантаження сайту.
Головні скіли:
- HTML;
- CSS (SCSS);
- JavaScript;
Технології які я використовую:
- Flexbox, CSS Grid Layout;
- BEM;
- SASS (SCSS);
- Git, GitHub;
- Gulp, Webpack;
- Figma, Photoshop;
- Iconic font;
- CSS/JS animations
Портфолио
- Персональний сайтнет просмотров
- Adaptive site layout "FarmVest"нет просмотров
- Adaptive site layout "Ciclo"нет просмотров
- Adaptive site layout "HomePro"нет просмотров
- Adaptive site layout "Growfy"нет просмотров
- Adaptive site layout "Pompeo"нет просмотров
- Adaptive site layout "Pelekh Agency"нет просмотров