Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент был доволен!
НАВЫКИ
Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap.
Программирование: PHP, JavaScript, Java
Базы данных: MySQL, MySQLi, SQL.
Системы управления контентом: WordPress.
Мобильных приложений-Flutter.
О работе со мной
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю срок
- всегда на связи
- без ТЗ не работаю!!!
Немного о себе
В марте 2021 года я начал учиться на курсах программирования, организованных организацией Synergy, изучил Java и SQL. В 2022 году я начал изучать язык программирования Java в образовательном фонде «Я». Я выучил HTML Css самостоятельно
В свободное время я люблю заниматься самообразованием в рамках изученных языков программирования. Я люблю смотреть фильмы, играть в PlayStation и играть в футбол.
Контакты
Telegram: @musaelyana11
Email: [email protected]
Спасибо за внимание!
Портфолио
- HTML Bootstrapнет просмотров
- HTML Верстка3 просмотра
- Haghortidcf.am/wp/2 просмотра
- Moonq.am1 просмотр
- Благотворительный фонд Лорикнет просмотров
- Онлайн магазин.нет просмотров