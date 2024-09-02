Разработка сайтов и мобильных приложений эффективные решения для Вашего бизнеса, связанные с версткой, толко качественно и в срок.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент был доволен!



НАВЫКИ

Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap.

Программирование: PHP, JavaScript, Java

Базы данных: MySQL, MySQLi, SQL.

Системы управления контентом: WordPress.

Мобильных приложений-Flutter.

О работе со мной

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю срок

- всегда на связи

- без ТЗ не работаю!!!

Немного о себе

В марте 2021 года я начал учиться на курсах программирования, организованных организацией Synergy, изучил Java и SQL. В 2022 году я начал изучать язык программирования Java в образовательном фонде «Я». Я выучил HTML Css самостоятельно

В свободное время я люблю заниматься самообразованием в рамках изученных языков программирования. Я люблю смотреть фильмы, играть в PlayStation и играть в футбол.

Контакты

Telegram: @musaelyana11

Email: [email protected]

Спасибо за внимание!