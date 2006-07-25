Aziz025

Азиз Сеналов Aziz025

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end developer

Привет, меня зовут Сеналов Азиз, и я опытный frontend-разработчик с уклоном в веб-разработку. Мои навыки включают в себя

HTML,

CSS и

JavaScript, и я специализируюсь на создании красивых и адаптивных веб-страниц.

Навыки

  • HTML/CSS/JavaScript: Владею этими тремя основными веб-технологиями и создаю с их помощью современные и функциональные веб-сайты.

  • Figma: Имею опыт работы с Figma, что помогает мне реализовывать дизайн-проекты с высокой точностью.

Я готов взяться за ваши проекты и создать для вас качественные веб-сайты. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
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