Front-end developer
Привет, меня зовут Сеналов Азиз, и я опытный frontend-разработчик с уклоном в веб-разработку. Мои навыки включают в себя
HTML,
CSS и
JavaScript, и я специализируюсь на создании красивых и адаптивных веб-страниц.
Навыки
HTML/CSS/JavaScript: Владею этими тремя основными веб-технологиями и создаю с их помощью современные и функциональные веб-сайты.
Figma: Имею опыт работы с Figma, что помогает мне реализовывать дизайн-проекты с высокой точностью.
Я готов взяться за ваши проекты и создать для вас качественные веб-сайты. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
Портфолио
- Decode blogнет просмотров
- Проект Kinopoiskнет просмотров
- Проект HHнет просмотров
- Проект Instagramнет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $50от 3 дней
#2972