Front-end developer

Привет, меня зовут Сеналов Азиз, и я опытный frontend-разработчик с уклоном в веб-разработку. Мои навыки включают в себя

HTML,

CSS и

JavaScript, и я специализируюсь на создании красивых и адаптивных веб-страниц.

Навыки

HTML/CSS/JavaScript : Владею этими тремя основными веб-технологиями и создаю с их помощью современные и функциональные веб-сайты.

Figma: Имею опыт работы с Figma, что помогает мне реализовывать дизайн-проекты с высокой точностью.

Я готов взяться за ваши проекты и создать для вас качественные веб-сайты. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!