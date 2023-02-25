YuliyaTyupakova

Юлия Тюпакова YuliyaTyupakova

 
35 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
3 дня назад
Кроссбраузерная адаптивная верстка

Мое резюме:

https://tyupakova-profile.ru/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
evakrav
Ева 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 отзывов
$25
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка html-письма для рассылки
С Юлией было приятно работать, работа была сделала качественно и в срок
Очень вежливый и порядочный заказчик! Рекомендую.
Ответный отзыв
artem74
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$44
10 баллов
10 месяцев назад
Сверстать проект
Юлия отлично справилась с непростым по верстке проектом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Все хорошо! Быстрая обратная связь и четкое описание задания. Рекомендую!
Ответный отзыв