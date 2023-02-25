Кроссбраузерная адаптивная верстка
Мое резюме:
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
10 месяцев назад
С Юлией было приятно работать, работа была сделала качественно и в срок
Ответный отзыв
Очень вежливый и порядочный заказчик! Рекомендую.
$44
10 баллов
10 месяцев назад
Юлия отлично справилась с непростым по верстке проектом. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо! Быстрая обратная связь и четкое описание задания. Рекомендую!