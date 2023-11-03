dashundell_s

Дарья dashundell_s

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер

Веб-дизайнер с опытом 1 год.

Работаю по предоплате в 50 %

Правки вношу бесплатно (не больше 10)

•Создание сайтов в Figma

•Адаптивный дизайн

•Illustrator

Работы на Dribbble: 

https://dribbble.com/dashundell_s

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нет безопасных платежей

  • Верстка сайта

    $250

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта-магазина офортных станков по готовому макету. Проект включает 4 страницы и несколько модальных окон. Сроки выполнения - неделя.

    Верстка сайтов
    HTML-верстка73 заявки
    Закрыт
    год назад