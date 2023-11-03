dashundell_s

$250
Требуется выполнить HTML-верстку сайта-магазина офортных станков по готовому макету. Проект включает 4 страницы и несколько модальных окон. Сроки выполнения - неделя.
HTML-верстка73 заявки
Закрыт
год назад
Веб-дизайнер с опытом 1 год.
Работаю по предоплате в 50 %
Правки вношу бесплатно (не больше 10)
•Создание сайтов в Figma
•Адаптивный дизайн
•Illustrator
Работы на Dribbble:
Требуется выполнить HTML-верстку сайта-магазина офортных станков по готовому макету. Проект включает 4 страницы и несколько модальных окон. Сроки выполнения - неделя.