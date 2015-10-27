Копирование вкладок с другого сайта

Добрый день. Есть проект - нужно адаптивно сверстать сайт. Вот jpg макетов (psd тоже есть): [url=https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R]https://yadi.sk/d/PGyNSv8Ck3X4R[/url] 1) Полностью адаптивная верстка (до 320 px) 2) Использование SASS, SCSS или LESS 3) Необходимо будет разбивать стили на файлы (main, footer, header, menu, и ...