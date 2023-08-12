Создание веб сайта на Вордпресс: Directory & Listing WordPress Theme Шаблон: https://themeforest.net/item/citybook-directory-listing-wordpress-theme/21694727 Техническое задание - создать листинги и наполнить их контентом. Скачаиваем платный шаблон и устанавливаем его работоспособность. Срок ...
Завдання для початківця - створити сайт на Вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Є: дуже старенький сайт https://trademark.ua/. Потреби в ньому нема, але й вигляд його мене психологічно травмує :)
Потрібно перенести сайт на новий шаблон News247 - News Magazine WordPress Theme. А саме:
Водпресс я сам установлю.
Розгорнути шаблон та розібратися у ньому. Шаблон англомовний, тому якісь знання технічної англійської будуть корисні.
Встановити необхідні Плагіни (обговорюється).
Русифікувати шаблон.
Створити у новому шаблоні всіРубрики як у trademark.ua
Створити у новому шаблоні всі Записи як у старому шаблоні у тих самих Рубриках. І тут важливо, щоб: а) збереглась URL-адреса кожного Запису, б) кожен Запис отримав свою картинку, всі посилання, що є у тексті, та в) ті самі title, description та keywords, які Запис мав, або створити нові.
Перенести всі медіафайли.
Налаштувати автообновлення ВП, плагінів та автобекап.
Терміни: визначає Розробник, я нікуди не поспішаю.
Вимоги до Розробника:
Бажання та час на довгу роботу. За день чи одну неділю такого не зробиш. Але й тягнути місяць у мене терпіння не буде :)
Проєкт НЕ комерційний, тому бюджет з мого кармана і повинен бути максимально розумним.
Розробник з Украіни.
Можливість спілкування голосом.
Розрахунок: у гривнях на карту і тільки після повного виконання завдання.
Дякую!
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