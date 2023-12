Завдання для початківця - створити сайт на Вордпресс

Необходимо устранить ошибку, чтоб виджеты сайта открывались Ошибка Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function reset_structure() on null in /wp-content/themes/buildwall/cherry-framework/modules/cherry-widget-factory/inc/class-cherry-abstract-widget.php on line 404 Стек вызовов: Cherry_Abstract_Widget::form() ...