Завдання для початківця - створити сайт на Вордпресс

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Є: дуже старенький сайт https://trademark.ua/. Потреби в ньому нема, але й вигляд його мене психологічно травмує :)

Потрібно перенести сайт на новий шаблон News247 - News Magazine WordPress Theme. А саме:

  • Водпресс я сам установлю.

  • Розгорнути шаблон та розібратися у ньому. Шаблон англомовний, тому якісь знання технічної англійської будуть корисні.

  • Встановити необхідні Плагіни (обговорюється).

  • Русифікувати шаблон.

  • Створити у новому шаблоні всіРубрики як у trademark.ua

  • Створити у новому шаблоні всі Записи як у старому шаблоні у тих самих Рубриках. І тут важливо, щоб: а) збереглась URL-адреса кожного Запису, б) кожен Запис отримав свою картинку, всі посилання, що є у тексті, та в) ті самі title, description та keywords, які Запис мав, або створити нові.

  • Перенести всі медіафайли.

  • Налаштувати автообновлення ВП, плагінів та автобекап.

Терміни: визначає Розробник, я нікуди не поспішаю.

Вимоги до Розробника:

  • Бажання та час на довгу роботу. За день чи одну неділю такого не зробиш. Але й тягнути місяць у мене терпіння не буде :)

  • Проєкт НЕ комерційний, тому бюджет з мого кармана і повинен бути максимально розумним.

  • Розробник з Украіни.

  • Можливість спілкування голосом.

Розрахунок: у гривнях на карту і тільки після повного виконання завдання.

Дякую!

4 месяца назад
IgorKon
Игорь 
63 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад