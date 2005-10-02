leonidHr

Леонід Христенок leonidHr

 
18 летУкраина/Чернигов
год на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Качественная и сделанная в срок вёрстка, которой УДОБНО пользоваться. Верстальщик. HTML5, CSS3, JavaScript.

Моя специализация                                                   

  • Перед сдачей проекта проверяю код на ошибки и тестирую в нескольких популярных браузерах, чтобы на выходе получить максимально качественный результат

  • Верстка находится в зеленой зоне при тестирывании на сервисе Google PageSpeed

  • Имею 1.5 года опыта работы с HTML, CSS, JavaSctipt

  • Есть опыт работы с Wordpress

  • Ценю время заказчика и свое, проекты выполняю в поставленные сроки и даже быстрее

  • Всегда стремлюсь к долгостроковой работе, поетому уверен в качестве своей работы

  • Ценник невысокий, работаю на портфолио.

Гарантия верстки

  • В течении месяца после сдачи проекта я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.

Связь

Telegram: le0nidHr

Технологии:

  • HTML5, BEM, CSS3, SASS/SCSS, Javascript, IconFont

Портфолио

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Процес работы

  • Общение с заказчиком для уточнения (или написания) ТЗ

  • Выполнение работы

  • Тестирование вёрстки

  • Оплата (любым удобным способом)

  • Передача архива с вёрсткой заказчику

Связь

Telegram: le0nidHr

Discord: LeonidHR#6476

JavascriptSCSSSASS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
50%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Alexrix
33 годаЛатвия
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
$65
10 баллов
2 месяца назад
Верстка и правки по фронт энду
Леонид, все сделал как надо. Огромное ему спасибо. Хороший, порядочный исполнитель. Однозначно рекомендую всем.
Роберт понятно ставил задачу. Оплатил сразу после завершения работы. Был на связи при возникновении вопросов.
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AlisaWork23
Алиса 
33 годаЧехия
год в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Верстка несложного лендинга
Леонид, сделал все просто отлично, быстро и качественно. Мы очень довольны. По больше бы таких исполнителей на этой площадке. Однозначно рекомендуем и будем обращаться еще.
Понятно формулировали задачи, всегда были на связи, оплата была сразу после сдачи проекта.
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