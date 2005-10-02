Моя специализация
Перед сдачей проекта проверяю код на ошибки и тестирую в нескольких популярных браузерах, чтобы на выходе получить максимально качественный результат
Верстка находится в зеленой зоне при тестирывании на сервисе Google PageSpeed
Имею 1.5 года опыта работы с HTML, CSS, JavaSctipt
Есть опыт работы с Wordpress
Ценю время заказчика и свое, проекты выполняю в поставленные сроки и даже быстрее
Всегда стремлюсь к долгостроковой работе, поетому уверен в качестве своей работы
Ценник невысокий, работаю на портфолио.
Гарантия верстки
В течении месяца после сдачи проекта я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.
Связь
Telegram: le0nidHr
Технологии:
HTML5, BEM, CSS3, SASS/SCSS, Javascript, IconFont
Портфолио
Процес работы
Общение с заказчиком для уточнения (или написания) ТЗ
Выполнение работы
Тестирование вёрстки
Оплата (любым удобным способом)
Передача архива с вёрсткой заказчику
Связь
Telegram: le0nidHr
Discord: LeonidHR#6476
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