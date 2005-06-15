Являюсь разработчиком по разным направлениям. В основном бэкенд.

Хорошо знаю .NET, NodeJs, Kotlin + Android + Jetpack Compose.

Также работал с PHP + Laravel.

Опыт работы с Linux. Развёртывание в продакшн. Базовая настройка системы для стабильной работы(Большинство базовых команд знаю, а если не знаю, то умею найти оптимальное решение). Составление простых скриптов для автоматизации развёртки и обновления системы.

Postgresql, mysql: Опыт составления несложных запросов(выборка, вставка, редактирование, создание связей и т.п.)

В портфолио могу приложить реальное приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrewbpc.paperlessdiary

WPF приложение для Windows: https://github.com/AndrewBPC/AFKManager

Готов переключаться на другие языки программирования и даже люблю это делать. Также любитель leetcode (легкие, средние задачки)