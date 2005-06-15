AndrewBPC

Андрей AndrewBPC

 
18 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Являюсь разработчиком по разным направлениям. В основном бэкенд.

Хорошо знаю .NET, NodeJs, Kotlin + Android + Jetpack Compose.

Также работал с PHP + Laravel.

Опыт работы с Linux. Развёртывание в продакшн. Базовая настройка системы для стабильной работы(Большинство базовых команд знаю, а если не знаю, то умею найти оптимальное решение). Составление простых скриптов для автоматизации развёртки и обновления системы.

Postgresql, mysql: Опыт составления несложных запросов(выборка, вставка, редактирование, создание связей и т.п.)

В портфолио могу приложить реальное приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andrewbpc.paperlessdiary

WPF приложение для Windows: https://github.com/AndrewBPC/AFKManager

Готов переключаться на другие языки программирования и даже люблю это делать. Также любитель leetcode (легкие, средние задачки)

PHPLaravelMySQLPostgreSQLAndroidПриложение для AndroidLinux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
remobill
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$60
10 баллов
4 месяца назад
Сделать телеграмм бот
Все отлично.
Быстрая коммуникация
Ответный отзыв
guest_16857231100226
7 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад
$25
10 баллов
6 месяцев назад
Автопостинг в чаты Телеграмм
Всё сделал в свои сроки. Отлично выполнил работу. Сделал удобный интерфейс, всё работает без лагов. Всем советую
Практически всегда на связи, все вопросы быстро решаются.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $20от 2 дней
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Мобильные приложения
1 отзыв
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нет отзывов
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