Адаптировать программу для работы в Win2000

Требуется создание программы для агентства недвижимости, которая позволит вести корректный и полный учёт объектов и клиентов агентства недвижимости в Московском регионе (станции метро, улицы, дома, города, районы и т.п. должны быть в базе + карта ...
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Программа представляет собой библиотеку dll подгружаемая к другой программе и выполняющая функцию авторизации клиент-сервер. Проблема возникает с LSP в Windows 2000, т.к. на других Ос windows выше уровнем чем 2000, такие как XP,Vista,2003 она нормально работает. Исходный код дллки есть. Написана на Visual C 2005.
Знание реверсинга программ обязательно.
Образец программы дам после общения.
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