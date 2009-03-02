Адаптировать программу для работы в Win2000

Программа представляет собой библиотеку dll подгружаемая к другой программе и выполняющая функцию авторизации клиент-сервер. Проблема возникает с LSP в Windows 2000, т.к. на других Ос windows выше уровнем чем 2000, такие как XP,Vista,2003 она нормально работает. Исходный код дллки есть. Написана на Visual C 2005.

Знание реверсинга программ обязательно.

Образец программы дам после общения.