Приватный проект для MMM_Corp (SD_KTE)

Добрый день. 1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура. 2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей) 3) Требуется обновить платформу до самой последней ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание программного комплекса SD KTE
технологии:
- база MySQL
- клиент Delphi + исходники
сетевая работа с документами, договорами, счетами и т.д.
Более подробное ТЗ. высылается дополнительно.
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