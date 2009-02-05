Упрощенная физическая модель 2D машины

Необходима упрощенная физ. модель машины для 2D аркады. Во вложении архив с эмулятором сеги и игрой "микро-машины 2". Там можно поглядеть что требуется в итоге.

Основные требования:

1) модель должна быть как можно более простой в вычислительном плане

2) должна быть возможность настройки поведения модели - если вы пройдете несколько уровней, увидете как меняется поведение машин. Это определенно одна и таже физ.модель с разными коэффециентами. Особое внимание обращать на сносы и заносы!

То, что предлагается в виде формул на gamedev.ru или в опенсорсе не устраивает, тк либо модель слишком сложна, либо неверное поведение (глюки), либо не удается добиться "аркадности" (слишком близко повторяет движения реальной машины и сложно управлять).

Язык реализации не важен, код будет переписан мной на С++, но вы должны продемонстрировать ваше решение (оно должно меня устроить по поведению и возможностям настройки) и приложить доку с пояснениями алгоритмов (и формул).

Покупаю только готовое решение. Разработку не оплачиваю.