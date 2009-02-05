Упрощенная физическая модель 2D машины

Добрый день. 1) Организовать импорт документов в 1С из экселевских файлов, приходные-расходные накладные и номенклатура. 2) Настроить 1С так что бы карточка товара имела больше параметров и значений (под специфику автозапчастей) 3) Требуется обновить платформу до самой последней ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима упрощенная физ. модель машины для 2D аркады. Во вложении архив с эмулятором сеги и игрой "микро-машины 2". Там можно поглядеть что требуется в итоге.
Основные требования:
1) модель должна быть как можно более простой в вычислительном плане
2) должна быть возможность настройки поведения модели - если вы пройдете несколько уровней, увидете как меняется поведение машин. Это определенно одна и таже физ.модель с разными коэффециентами. Особое внимание обращать на сносы и заносы!
То, что предлагается в виде формул на gamedev.ru или в опенсорсе не устраивает, тк либо модель слишком сложна, либо неверное поведение (глюки), либо не удается добиться "аркадности" (слишком близко повторяет движения реальной машины и сложно управлять).
Язык реализации не важен, код будет переписан мной на С++, но вы должны продемонстрировать ваше решение (оно должно меня устроить по поведению и возможностям настройки) и приложить доку с пояснениями алгоритмов (и формул).
Покупаю только готовое решение. Разработку не оплачиваю.
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