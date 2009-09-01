09.2009 - продолжаю работать, Open Design Alliance

Информационные технологии/системная интеграция

программист C++ (удаленно)

Поддержка и развитие библиотек Teigha for DWG, Teigha for Architecture (DWG Direct, ADT Direct)

09.2007 - продолжаю работать, Удаленная работа

программист C++ / C# (удаленно)

• Разработка GUI\бизнес-логики для WERTA CRM TAXI www.werta.com. Разработка кода взаимодействия с БД. Багфикс и поддержка существующей функциональности. (WinXP, Vista, MFC, WinAPI, Threads, UI, MySql).

• Разработка системы IP-телефонии с шифровкой передаваемых данных для www.gold-lock.com. На этом проекте я разрабатывал сервер и клиентов для PDA\PC. Сервер сделан на С++ и предназначен для установления и контроля связи между клиентами, выполнения операций с аккаунтом и платежами, реализует чат и передачу файлов от клиента к клиенту. Весь траффик, включая голосовой по протоколу RTP зашифрован по AES256. Сервер использует ассиметричные алгоритмы обмена ключем при старте разговора. Весь проект сделан с нуля мной.

• Разработка ПО под КПК – системы удаленного управления КПК, работа с КПК через десктопный компьютер (C++, MFC, MobileSDK).

• Поддержка, разработка GUI и новой функциональности инженерной CAD-системы для разработки микросхем (http://www.ineum-ems.ru/program/confild).

• Написание и поддержка mirror-драйвера для десктопных VNC (WINXPSP1 DDK, WinAPI, C++)

• Разработка клиентских программ на C# под PDA для взаимодействия БД, создания и редактирования отчетов.

03.2007 - 09.2007, ИНФРАСОФТ

ведущий программист C++

Разработка специализированного 2D CADа (собственный продукт фирмы). Поддержка продуктов, написанных под IntelliCAD (включая изменение кода самого IntelliCAD`а). Разработка и дизайн arx и drx плагинов к CAD системам (AutoCAD, IntelliCAD). Составление проектной документации с использованием UML. Разработка юнит-тест фреймворка и поддержка юнит-тестов (на основе библиотеки cppUnit).

Язык С++, операционная система - Windows.

02.2005 - 03.2007, ООО Телма-Софт, Нижний Новгород

программист C++

Разработка приложений для мобильных устройств под управлением WinMobile 2003/2005. Разработка дополнительного ПО под Windows XP.

Участвовал в проектах:

Motorola MyFaves – разработка GUI для специализированного приложения используемого в тарифном плане MyFaves.

McAfee VirusScan Mobile – разработка GUI для антивирусного продукта, разработка и поддержка ранее написанного кода антивируса для КПК.

01.2004 - 12.2004, НИИК, г. Дзержинск

программист C++

Разработка тренажеров промышленного производства для обучения инженеров химических заводов.

Ключевые навыки

Общий стаж - более семи лет. Работал более трех лет в должности программиста на крупные оффшорные компании Нижнего Новгорода. После этого перешел на удаленную работу. Успешно выполнял задачи связанные с разработкой и поддержкой ПО, составлением технической документации. Большой опыт поддержки крупных проектов: доработка, развитие, багфикс.

• Отличное знание C/C++, STL, MFC, опыт работы на C# и MobileFramework.

• Большой опыт программирования под Win ( WinAPI ).

• Опыт создания пользовательского интерфейса под Windows и Windows Mobile (CE) с использованием WinAPI, MFC, WTL, TrollTech Qt, Windows Forms.

• Опыт разработки сетевых приложений с использованием WinSock, Completion Ports.

• Опыт разработки VoIP приложений: разработал и поддерживаю систему VoIP связи с повышенной секретностью соединения для внутреннего использования корпоративными клиентами (HTTP, RTP, iLBC, Speex, Crypto++).

• Большой опыт написания и отладки многопоточных программ под Windows.

• Опыт разработки плагинов под AutoCAD на OARX, опыт работы с IntelliCAD, DWGDirect, ADTDirect.

• Опыт разработки unit-test фреймворков (на основе cppUnit).

• Знание паттернов проектирования, ООП/ООД, UML(базовые); составление проектной документации.

• Знание механизмов вывода графики для WinMobile: GAPI. Опыт разработки приложений с использованием GAPI и графической 2D библиотеки.

Работал со средами разработки: VS6, VS2002, VS2003, VS2005, VS2008, embedded VS4.

Опыт работы с системами контроля версий: CVS, SVN.

Опыт работы с системами контроля дефектов: Bugzilla, Jira.

Участие в проектах:

• http://opendesign.com/ - крупнейшая библиотека для создания CAD-систем, аналогов AutoCAD ( и пр. из линейки продуктов). Участвую в поддержке и развитии библиотек DWG в качестве ведущего программиста.

• https://www.gold-lock.com/ - Система IP-телефонии с шифровкой передаваемой информации. Поддерживает чаты и передачу файлов. Основу данной системы разрабатывал я один целиком. В мою задачу входило:

1) разарботать сервер под Win Server 2003, поддерживающий соединение абонентов, передачу голосового траффика в случае, если прямое соединение между абонентами невозможно, передачу файлов в шифрованном виде, передачу сообщений чата.

2) разработать клиента под WinXP и Windows Mobile 2005 для совершения звонков с шифрованием голосового траффика от одного абонента к другому

3) разработать основу системы биллинга: учет статистики по абонентам, счет абонента и тп.

• http://www.ineum-ems.ru/program/confild - CAD-система для проектирования микросхем. Добавление новой функциональности, багфикс, развитие интерфейса системы на Qt.

• http://www.infrasoft.ru - Плагин под AutoCAD/InfrasoftCAD/IntelliCAD на C++ с использованием баз данных. Позволяет рисовать линейные объекты БТИ, выполнять различный поиск по чертежу и автоматически генерировать документы по ГОСТу.

Разрабатывал я один целиком.

• http://www.infrasoft.ru - Плагин под AutoCAD/InfrasoftCAD/IntelliCAD на C++. Участвовал в разработке. Выполнял работы связанные с GUI к плагину на MFC и расширениях MFC для AutoCAD.

• http://infrasoft.ru - Масштабная CAD система (аналог AutoCAD). Написана на С/С++ на основе IntelliCAD. Участвовал в доработке системы - изменение GUI, написание Abstraction Layer для подгрузки плагинов, написанных под AutoCAD, багфикс.

• http://www.mcafee.com/us/enterprise/products/mobile_security/index.html

Участвовал в разработке антивируса McAfee VirusScan для WinMobile 2003/2005. Разрабатывал GUI для данного приложения.