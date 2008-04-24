Описание в приложенном вордовском файле
Помочь портировать mirror-драйвер с XP на висту
Есть mirror-драйвер для XP\Win2000 с исходниками. Просто немного расширенный сэмпл из DDK, который пишет информацию об изменениях на экране в файл.
Необходимо запустить его под Вистой x64 и x86. Необходимо подробно объяснить какие именно переделки надо сделать и как правильно его скомпилить под эти платформы (какое WDK использовать и тд).
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