Необходима разработка протокола

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка346 просмотров

Задание в прикрепленном архиве.

17 лет назад
denis_levin
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

smirnov_l
Леонид 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
Очень хорошие впечатления от работы с этим исполнителем. Не смотря на критичность сроков все было выполнено четко, по завершению работ дал все необходимые консультации. Обязательный, четко выполняет условия работы, не пропадает из контактов. Расчитываю на дальнейшее положительное сотрудничество при решении очень срочных задач.
Заказчик оставил самые положительные впечатления. Задача была сформулирована четко и очень подробно. Оперативно отвечает на все письма. Просто приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

smirnov_l
Леонид 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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