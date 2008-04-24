Задание в прикрепленном архиве.
Разработка под Колибри
Сделать под КолибриОС:
* Работу с иконками на рабочем столе
* Отловить и исправить баг в драйвере мыши
* Доделать компиляторы C/Pascal/Basic, которые разрабатываются официальным сообществом. Вообщем довести до ума.
* Доделать libGUI (исправить ошибки и добавить XP стиль)
+ Создать на основе libGUI + C оболочку для создания программ
+ Центр справки и поддержки
+ Объединить различные настройки ОС и системных программ в единую оболочку (подобие Панели управления)
* Доделать эмулятор Win32 который выложен на официальном форуме Колибри
Оплата - 50% после выкладки скринов по работам № 3, 5, 6,7.
Сроки - до 1 сентября.
Наличие опыта программирования под KOS - обязательно. Разработка всех пунктов кроме №2 может вестись на любом языке (Ассемблер, С, С++, Pascal, Basic). №2 - обязательно на ассемблере.
Заявки фрилансеров
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