Разработка под Колибри

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки1202 просмотра

Сделать под КолибриОС:

* Работу с иконками на рабочем столе

* Отловить и исправить баг в драйвере мыши

* Доделать компиляторы C/Pascal/Basic, которые разрабатываются официальным сообществом. Вообщем довести до ума.

* Доделать libGUI (исправить ошибки и добавить XP стиль)

+ Создать на основе libGUI + C оболочку для создания программ

+ Центр справки и поддержки

+ Объединить различные настройки ОС и системных программ в единую оболочку (подобие Панели управления)

* Доделать эмулятор Win32 который выложен на официальном форуме Колибри

Оплата - 50% после выкладки скринов по работам № 3, 5, 6,7.

Сроки - до 1 сентября.

Наличие опыта программирования под KOS - обязательно. Разработка всех пунктов кроме №2 может вестись на любом языке (Ассемблер, С, С++, Pascal, Basic). №2 - обязательно на ассемблере.

Ассемблер
17 лет назад
bigkrot
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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