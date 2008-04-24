Определение производителя и модели мат.платы и RAM

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Закрыт1 заявка203 просмотра

Добрый день.

Нужен код на Delphi, который определяет производителя и модель материнской платы и ВСЕХ (если их больше одной) планок оперативной памяти (RAM).

Основное требование - код должен устойчиво работать под Win XP/Vista.

Пишите свою цену.

С уважением, Виктор.

Delphi
17 лет назад
Sivis
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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