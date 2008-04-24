Создание сервиса Windows

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  2. Системное программирование
Закрыт10 заявок417 просмотров

Необходимо создать сервис под Win32.

Описание сервиса (краткое)

Сервис необходим для обработки информации поступающей с мобильных устройств через GPRS/EDGE/3G.

Если кто писал подобные программные модули и имеет опыт в этой области, обращайтесь. О цене и ТЗ поговорим.

17 лет назад
blade_oleg
Олег 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров