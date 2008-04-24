Реверсинг программы под Windows

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт4 заявки536 просмотров

Добрый день,

Требуется программист который знает SoftIce / IDA для решения небольшой проблемы в уже в готовой программе .

i с q 621258

мыло yigumnov at gmail.com

17 лет назад
brigadirmsk
Васильев 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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