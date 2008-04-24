Необходимо создать сервис под Win32. Описание сервиса (краткое) Сервис необходим для обработки информации поступающей с мобильных устройств через GPRS/EDGE/3G. Если кто писал подобные программные модули и ...
Реверсинг программы под Windows
Добрый день,
Требуется программист который знает SoftIce / IDA для решения небольшой проблемы в уже в готовой программе .
i с q 621258
мыло yigumnov at gmail.com
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