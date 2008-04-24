Приложение для управления сетевым трафиком (QOS)

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Закрыт1 заявка236 просмотров

Нужно разработать приложение для управления сетевым трафиком (QOS) стека TCP/IP. Приложение должно иметь web интерфейс и работать на OS Linux используя встроенную утилиту tc. Необходимо реализовать поддержку канала для различных сетевых сервисов.

Linux
17 лет назад
ah2ng
Петр 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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