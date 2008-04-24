Требуется написать прошивку для микроконтроллера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки258 просмотров

Описание в приложенном вордовском файле

17 лет назад
julia095
Юлия 
125 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров