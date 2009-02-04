Система прогнозирования динамики курсов акций, реализовать несколько методов временных рядов. иметь исходные данные по акциям, в проге надо хранить данные, писать на делфи, эконометрика, финансовая математика, временные ряды. То есть должна получиться прога умеющая по внесённым данным о динамике цен акций спрогнозировать их изменение на основе временных рядов, бюджет 8000р. Писать на 618370