Уведомитель Вконтакте- Прога

Необходимо написать калькулятор (базовый, без инженерных заморочек, инсталлируемый), содержащий предопределённые ошибки: зависящие от окружения, мемори лики, тормоза в определённых местах, необработку конкретных цифр и т.д. Всего порядка 15 ошибок. Задача срочная (срок разработки по результатам ...
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чтобы постоянно висела на компе в трее, с инсталляцией.
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