Расширенный профиль (CMS Smallnuke)

Прикладное ПОЗакрытнет заявок109 просмотров
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Необходимо доработать стандартный модуль members CMS Smallnuke (2.0.4).

Требуемый функционал - по аналогии с сайтом vkontakte.ru, только информации о себе пользователь будет заполнять в 2 раза меньше.

Интересуют сроки (примерные, +/ 2-3 дня) и стоимость.

Окончательный выбор кандадата 6 февраля.

Предпочтение программистам из Украины (проще рассчитываться если живыми деньгами а не вмз).

15 лет назад
SmartyDesign
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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