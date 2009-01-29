Программа расчета стоимости шкафа-купе

Есть программа - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=88055 Она написана на Visual Basic 6.0 Необходимо декомпилировать ее и получить работающий исходник на Visual Basic или Visual C++. Либо можно декомпилировать аналогичную программу - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=195561 Смысл задачи - сделать приложение, позволяющее запустить несколько копий ...
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Требуется написать программу расчета стоимости шкафов-купе для размещения на сайте. Пример - http://mebelshop.ru/studio/in_ren_i.html. Интересует стоимость и сроки изготовления.
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