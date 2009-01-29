Программа расчета стоимости шкафа-купе

Необходимо создать инструмент, по средствам которого с участием пользователя происходит управление какими-то объектами в игре. Т.е. пользователь вводит в программу набор определенных правил (например, описывает все возможные действия "военного юнита" в игре). После чего программа "переносит" эти правила на ...