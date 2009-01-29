Программа расчета стоимости шкафа-купе

Прикладное ПОЗакрыт26 заявок539 просмотров
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Требуется написать программу расчета стоимости шкафов-купе для размещения на сайте. Пример - http://mebelshop.ru/studio/in_ren_i.html. Интересует стоимость и сроки изготовления.

15 лет назад
Norfin
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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