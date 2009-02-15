Компонент для Delphi, расширяющий TStringGrid

Прикладное ПОЗавершен21 заявка462 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать компонент для Делфи 4, Делфи 5 (если реально и для более свежих версий, то тоже приветствуется), расширяющий возможности StringGrid. Детали описаны в прикрепленном файле.

Delphi
15 лет назад
wertex76
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
madvet
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Сделал задание в срок. Найденные небольшие недочеты очень оперативно исправил, постоянно находился на связи, что позволило довольно оперативно выполнить задание. Вобщем, в компонентах человек специалист, буду и дальше к нему обращаться.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен. Дал понятное задание, с картинками и примерами кода. С оплатой проблем не было. Рекомендую
  • Похожие заказы

  • 3d программа

    Требуется написание программы для использования в шторном деле. Создание внутреннего интерьера окна со шторами и карнизом в 3d виде с меняющимся интерьером.

    Прикладное ПО21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод сайтов

    1.Требуется написать программу для перевода сайтов, поиск через программу по нужным словам или выражениям. Также осуществить поиск по стране чтоб сайты открывались только тех стран которые выбранны. Россия, украина, США, Япония и др .

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект на 1С

    Нужен специалист для участия в проекте по 1С Просьба обращаться только людям, свободным в течение дня и находящимся в Москве Писать в асю 411970485

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с проектами OpenSource

    $10

    Необходимо разработать подход для получения целевых классов из больших OpenSource библиотек. С сохранением их работоспособности. Любую методику позволяющую более менне упростить ручной перебор всех классов. ICQ: 391912529 Оплата через WebMoney

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка программки для чтения изданий в инете

    Нужна программа для электронного просмотра журналов (в интернете, а также на компе с носителя) Вот как пример того, что нужно сделать: http://www.zinio.com/express3?issue=344513636&amp;o=int&amp;prev=sub Прошу сообщить предварительный бюджет на эту работу. Буду благодарен, если вышлете образцы каких-либо ваших собственных ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Тюнинг известных браузеров

    Приветствую. Требуется получить список настроек (и способ их изменения) для всех известных браузеров. Поясню. У каждого браузера, наряду со стандартными настройками, есть большое количество "скрытых" (about:config в firefox, к примеру). Нужен аннотированный список данных опций: что за ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Работа с портами PS/2 и VGA.

    $100

    Для решения небольшой, несложной задачи нужен грамотный программист. По ссылке http://itivy.net/task/118/task.rar вы найдёте полное задание на проект и условия работы. К программе требуется комментарий в коде. Использовать любой язык и среду разработки. Кого заинтересовало, пишите нам на ящик coder{собака}itivy.com ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Торговый бот для Magic Online

    Необходимо разработать скрипт (можно на AutoIT, можно на чем угодно...) для Magic Online. Сам клиент можно скачать здесь (http://www.wizards.com/magic/Digital/Default.aspx), тестовые аккаунты предоставлю. Скрипт должен уметь: 1) покупать карту/бустер X по стоимости Y 2) продавать карту/бустер X по ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Java, Устранение проблемы

    У меня проблема с Java, нужна консультация, которую я могу оплатить. Мой Java программист не может справиться с авторизацией на SOAP сервере (HTTPS) с сертификатами, я тоже не могу. Есть корневой сертификат (корпоративного центра сертификации), сертификат ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад