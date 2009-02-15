madvet

Виталий madvet

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Программист Delphi, MS SQL Server/Firebird/PostgreSQL/NAV Database Server
PostgreSQLDelphiFirebird
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Отзывы заказчиков
wertex76
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Компонент для Delphi, расширяющий TStringGrid
Сделал задание в срок. Найденные небольшие недочеты очень оперативно исправил, постоянно находился на связи, что позволило довольно оперативно выполнить задание. Вобщем, в компонентах человек специалист, буду и дальше к нему обращаться.
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен. Дал понятное задание, с картинками и примерами кода. С оплатой проблем не было. Рекомендую
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