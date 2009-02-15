Программист Delphi, MS SQL Server/Firebird/PostgreSQL/NAV Database Server
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Сделал задание в срок. Найденные небольшие недочеты очень оперативно исправил, постоянно находился на связи, что позволило довольно оперативно выполнить задание. Вобщем, в компонентах человек специалист, буду и дальше к нему обращаться.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сотрудничеством доволен. Дал понятное задание, с картинками и примерами кода. С оплатой проблем не было. Рекомендую