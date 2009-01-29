Реализация ЭС для апробации на игровом процессе

Необходимо создать инструмент, по средствам которого с участием пользователя

происходит управление какими-то объектами в игре. Т.е. пользователь

вводит в программу набор определенных правил (например, описывает все

возможные действия "военного юнита" в игре). После чего программа

"переносит" эти правила на "военного юнита" и тот ведет себя

исключительно так и не иначе...

язык программирования: С++

среда: Windows XP и выше

В приложении находится описание всего проекта. Но на данном этапе необходимо проектирование только одной конкретной части. (подробности в личку)