Программа на Дельфи

Есть программа (с исходниками) написанная на языке ФОРТРАН. Программа для нахождения корней уравнений. Уравнение задается пользователем. Кроме поиска корней есть возможность задавать диапазон поиска корней и т.п.

Задача: необходимо написать аналогичную программу на Дельфи. С удобным интерфейсом.

Исходные данные: 1. уравнение y=f(x1,x2...xn), где х - неизвестные коэффициенты; 2.Исходные данные - y и f(x); 3. Возможность задания диапазона для некоторых значений х.

Например: Есть уравнение состояния P=(RT/V-b) - (a/TV^2), где R и Т - константы, Р и V исходные данные (от 3 до 100 точек), а и b коэффициенты которые нужно найти. Соотв. необходимо задать уравнение, импортировать или набрать исходные данные P и V. Задать R и Т.