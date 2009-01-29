Программа на Дельфи

$30
Прикладное ПОЗакрыт6 заявок225 просмотров
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Есть программа (с исходниками) написанная на языке ФОРТРАН. Программа для нахождения корней уравнений. Уравнение задается пользователем. Кроме поиска корней есть возможность задавать диапазон поиска корней и т.п.

Задача: необходимо написать аналогичную программу на Дельфи. С удобным интерфейсом.

Исходные данные: 1. уравнение y=f(x1,x2...xn), где х - неизвестные коэффициенты; 2.Исходные данные - y и f(x); 3. Возможность задания диапазона для некоторых значений х.

Например: Есть уравнение состояния P=(RT/V-b) - (a/TV^2), где R и Т - константы, Р и V исходные данные (от 3 до 100 точек), а и b коэффициенты которые нужно найти. Соотв. необходимо задать уравнение, импортировать или набрать исходные данные P и V. Задать R и Т.

15 лет назад
wwwnavion
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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