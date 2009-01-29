Участие в разработке/проектир. ПО

Необходимы услуги менеджера проекта для разработки (несложного) ПО по учету/заправке картриджей в организации. Обязанности менеджера (с прямым участием сотрудника организации):

- изучить логику движения картриджа в организации (от приема до выдачи клиенту);

- на ее основе разработать ТЗ для программиста (с интерфейсом пользователя);

- тестирование / контроль / приемка исполнения задачи.

Требования к исполнителю:

- место проживания: Минск (требуется личный контакт);

- опыт выполнения подобных задач;

- опыт постановки задач программистам.

Возможный бюджет: 500-1000 у.е.

Убедительная просьба, оставляйте более-менее развернутую и осмысленную информацию о своем предложении с уровнем ваших цен. Сообщения типа «Сделаем» и «Обращайтесь» игнорирую.

В случае успешного сотрудничества, возможно выполнение пары более сложных проектов.