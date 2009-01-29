Декомпиляция Visual Basic приложения

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки302 просмотра
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Есть программа - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=88055

Она написана на Visual Basic 6.0

Необходимо декомпилировать ее и получить работающий исходник на Visual Basic или Visual C++.

Либо можно декомпилировать аналогичную программу - http://forum.skype.com/index.php?showtopic=195561

Смысл задачи - сделать приложение, позволяющее запустить несколько копий Скайпа.

Работать должно в Vista Business и Vista Home!

15 лет назад
FlashTask
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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