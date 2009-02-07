Работа с Paint

$10
Прикладное ПОЗавершен2 заявки216 просмотров
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Утилита должна делать автоматически следующие команды из Paint

1) Рисунок -> Растянуть/Наклонить (CTRL + W) (параметр растяжения указываем в файле настроек)

2) Рисунок -> Отразить/Повернуть (CTRL + R) (автоматом поворачивать на 90 градусов - или не поворачивать. В зависимости от того, что указано в файле настроек)

3) сохранять изменённое изображение в той же папке под тем же именем, но с приставкой mini_

(если уже есть такой файл - заменить его на новый)

Также утилита должна

- прописаться при установке в контекстное меню (правая кнопка мышки) под названием Mini_JPEG

- уметь работать с несколькими изображениями, то есть если выделить в папке несколько изображений - обработать их по-очереди.

Работать утилита должна следующим образом - открываем папку, выделяем изображение (одно или несколько), нажимаем правую кнопку мышки и выбираем Mini_JPEG. Далее все изображение обрабатываются и сохраняются под новым именем. (старые изображения сохраняются)

Paint приведен для примера :)

15 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
17 дней назад
Выбранный исполнитель
root-master
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва
15 лет назад
$10
1 день
Юрий не только сделал утилиту, удовлетворяющую все требованиям в короткий срок, но и дал исчерпывающие комментарии по данному вопросу вообще. Приятно иметь дело с профессионалом. спасибо, +10
Задание было сформулировано четко, оплата была произведена в срок. Приятно было иметь дело с компетентным человеком, который четко понимает и умеет сформулировать поставленную задачу. Спасибо, +10.
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