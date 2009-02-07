Работа с Paint

Распознавание образов. Интересуют только люди с опытом, которые имеют свои наработки или долгое время плотно интересовались аналогами open-сорсовыми.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Утилита должна делать автоматически следующие команды из Paint
1) Рисунок -> Растянуть/Наклонить (CTRL + W) (параметр растяжения указываем в файле настроек)
2) Рисунок -> Отразить/Повернуть (CTRL + R) (автоматом поворачивать на 90 градусов - или не поворачивать. В зависимости от того, что указано в файле настроек)
3) сохранять изменённое изображение в той же папке под тем же именем, но с приставкой mini_
(если уже есть такой файл - заменить его на новый)
Также утилита должна
- прописаться при установке в контекстное меню (правая кнопка мышки) под названием Mini_JPEG
- уметь работать с несколькими изображениями, то есть если выделить в папке несколько изображений - обработать их по-очереди.
Работать утилита должна следующим образом - открываем папку, выделяем изображение (одно или несколько), нажимаем правую кнопку мышки и выбираем Mini_JPEG. Далее все изображение обрабатываются и сохраняются под новым именем. (старые изображения сохраняются)
Paint приведен для примера :)
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