Работа с Paint

Утилита должна делать автоматически следующие команды из Paint

1) Рисунок -> Растянуть/Наклонить (CTRL + W) (параметр растяжения указываем в файле настроек)

2) Рисунок -> Отразить/Повернуть (CTRL + R) (автоматом поворачивать на 90 градусов - или не поворачивать. В зависимости от того, что указано в файле настроек)

3) сохранять изменённое изображение в той же папке под тем же именем, но с приставкой mini_

(если уже есть такой файл - заменить его на новый)

Также утилита должна

- прописаться при установке в контекстное меню (правая кнопка мышки) под названием Mini_JPEG

- уметь работать с несколькими изображениями, то есть если выделить в папке несколько изображений - обработать их по-очереди.

Работать утилита должна следующим образом - открываем папку, выделяем изображение (одно или несколько), нажимаем правую кнопку мышки и выбираем Mini_JPEG. Далее все изображение обрабатываются и сохраняются под новым именем. (старые изображения сохраняются)

Paint приведен для примера :)