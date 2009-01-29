Разработка O.C.R.

Субъекты использующие ПО/Функциональность при совершении ими операций 1.Диспетчера/Прием исходных данных по заявке, автоматическая подстановка времени совершения действия (у всех агентов и всегда) 2.Радиомонтеры/Получение SMS-уведомлений при поступлении заявок соответствующих их функционалу, самостоятельный доступ к этим заявкам ...